Иранский двойник Месси, пользуясь сходством с футболистом, уговаривал девушек на секс

На него уже подали в суд 23 женщины.

Риза Перестес из Ирана, который внешне очень похож на аргентинского нападающего Лионеля Месси, склонял девушек к сексу, сообщает Insolite TV.

Отмечается, что Перестес пользовался своей внешностью и "затащил в постель" более двадцати девушек, утверждая, что он - тот самый Месси.

Уже как минимум 23 женщины подали на него в суд.

Iran: Il avait des relations sexuelles avec des femmes en prétendant être Messi. Il est poursuivi en justice par 23 femmes. pic.twitter.com/16CEOlkuy7 — Insolite TV (@Insolite_TV) 23 июня 2019 г.

Сам Месси женат на своей подруге детства Антонелле Рокуццо. Пара воспитывает троих сыновей - Тьяго, Чиро и Матео.