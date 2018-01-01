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Иранский двойник Месси, пользуясь сходством с футболистом, уговаривал девушек на секс

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На него уже подали в суд 23 женщины.
Двойник Месси Риза Перестес
Двойник Месси Риза Перестес
The Telegraph

Риза Перестес из Ирана, который внешне очень похож на аргентинского нападающего Лионеля Месси, склонял девушек к сексу, сообщает Insolite TV.

Отмечается, что Перестес пользовался своей внешностью и "затащил в постель" более двадцати девушек, утверждая, что он - тот самый Месси.

Уже как минимум 23 женщины подали на него в суд.

Сам Месси женат на своей подруге детства Антонелле Рокуццо. Пара воспитывает троих сыновей - Тьяго, Чиро и Матео.

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Теги: футбол, Лионель Месси, вне игры
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