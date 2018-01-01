Иранский двойник Месси, пользуясь сходством с футболистом, уговаривал девушек на секс
На него уже подали в суд 23 женщины.
Риза Перестес из Ирана, который внешне очень похож на аргентинского нападающего Лионеля Месси, склонял девушек к сексу, сообщает Insolite TV.
Отмечается, что Перестес пользовался своей внешностью и "затащил в постель" более двадцати девушек, утверждая, что он - тот самый Месси.
Уже как минимум 23 женщины подали на него в суд.
Iran: Il avait des relations sexuelles avec des femmes en prétendant être Messi. Il est poursuivi en justice par 23 femmes. pic.twitter.com/16CEOlkuy7— Insolite TV (@Insolite_TV) 23 июня 2019 г.
Сам Месси женат на своей подруге детства Антонелле Рокуццо. Пара воспитывает троих сыновей - Тьяго, Чиро и Матео.
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