Руководство Шальке готово отпустить Коноплянку бесплатно
Украинец может перейти в Фенербахче.
Полузащитник Шальке Евгений Коноплянка близок к завершению сделки с турецким Фенербахче.
Руководство “кобальтовых“ готово отпустить игрока бесплатно, несмотря на то, что контракт украинца рассчитан до 2020 года, сообщает Haber365.
Отмечается, что в клубе хотят разгрузить зарплатную ведомость по игроку, и поэтому идут на такой шаг.
Напомним, Евгений Коноплянка так и не сумел закрепиться в снове Шальке после переезда из Севильи летом 2017 года.
Ранее сообщалось, что турецкий клуб официально объявит о покупке украинского полузащитника в течение ближайших десяти дней.
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