Руководство Шальке готово отпустить Коноплянку бесплатно

Украинец может перейти в Фенербахче.

Полузащитник Шальке Евгений Коноплянка близок к завершению сделки с турецким Фенербахче.

Руководство “кобальтовых“ готово отпустить игрока бесплатно, несмотря на то, что контракт украинца рассчитан до 2020 года, сообщает Haber365.

Отмечается, что в клубе хотят разгрузить зарплатную ведомость по игроку, и поэтому идут на такой шаг.

Напомним, Евгений Коноплянка так и не сумел закрепиться в снове Шальке после переезда из Севильи летом 2017 года.

Ранее сообщалось, что турецкий клуб официально объявит о покупке украинского полузащитника в течение ближайших десяти дней.