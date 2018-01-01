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Руководство Шальке готово отпустить Коноплянку бесплатно

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Украинец может перейти в Фенербахче.
Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка
Getty Images

Полузащитник Шальке Евгений Коноплянка близок к завершению сделки с турецким Фенербахче.

Руководство “кобальтовых“ готово отпустить игрока бесплатно, несмотря на то, что контракт украинца рассчитан до 2020 года, сообщает Haber365.

Отмечается, что в клубе хотят разгрузить зарплатную ведомость по игроку, и поэтому идут на такой шаг.

Напомним, Евгений Коноплянка так и не сумел закрепиться в снове Шальке после переезда из Севильи летом 2017 года.

Ранее сообщалось, что турецкий клуб официально объявит о покупке украинского полузащитника в течение ближайших десяти дней.

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Теги: футбол, Евгений Коноплянка, Шальке
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