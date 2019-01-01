Фенербахче близок к завершению сделки по трансферу Коноплянки

Ожидается, что в течение десяти дней турецкий клуб официально объявит о трансфере.

Руководство Фенербахче существенно продвинулся в переговорах по трансферу игрока Шальке Евгения Коноплянки.

Читай также: Шальке определился с кандидатурой на замену Коноплянки - СМИ

Как сообщает издание Takvim, турецкий клуб официально объявит о покупке украинского полузащитника в течение ближайших 10-ти дней. Об этом в комментарии изданию рассказал президент “желтых канареек“ Али Коч.

Стоит сказать, что Фенербахче готовится объявить сразу о четырех трансферах, среди которых нападающие Макс Крусе и Николай Калинич, а также защитник Александар Коларов.

Ранее сообщалось, что Шальке готов снизить цену на Евгения Коноплянку.