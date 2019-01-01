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Фенербахче близок к завершению сделки по трансферу Коноплянки

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Ожидается, что в течение десяти дней турецкий клуб официально объявит о трансфере.
Евгений Коноплянка
Евгений Коноплянка
Getty Images

Руководство Фенербахче существенно продвинулся в переговорах по трансферу игрока Шальке Евгения Коноплянки.

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Как сообщает издание Takvim, турецкий клуб официально объявит о покупке украинского полузащитника в течение ближайших 10-ти дней. Об этом в комментарии изданию рассказал президент “желтых канареек“ Али Коч.

Стоит сказать, что Фенербахче готовится объявить сразу о четырех трансферах, среди которых нападающие Макс Крусе и Николай Калинич, а также защитник Александар Коларов.

Ранее сообщалось, что Шальке готов снизить цену на Евгения Коноплянку.

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Теги: Евгений Коноплянка, Шальке, чемпионат Германии по футболу, трансфер, Фенербахче, чемпионат Турции по футболу, футбол
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