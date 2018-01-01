Аякс объявил о трансфере игрока Севильи

Квинси Промес перебрался в амстердамский клуб.

Полузащитник Севильи Квинси Промес перешел в стан нидерландского Аякса.

Читай также: Сампдория сделала предложение Генку по трансферу Малиновского

Как сообщает пресс-служба амстердамцев, трансфер 27-летнего вингера обошелся клубу в 15,7 миллионов евро. Контракт с Промесом рассчитан на 5 лет, до 2024-го года.

Стоит сказать, что испанская Севилья также может получить еще 1,5 миллиона евро в качестве бонусов.

В минувшем сезоне Промес отыграл 33 матча в Ла Лиге, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

Ранее сообщалось, что игрок Аякса Маттейс де Лигт отказался от трансфера в Барселону.