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Аякс объявил о трансфере игрока Севильи

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Квинси Промес перебрался в амстердамский клуб.
Квинси Промес стал игроком Аякса
Квинси Промес стал игроком Аякса
ajax.nl

Полузащитник Севильи Квинси Промес перешел в стан нидерландского Аякса.

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Как сообщает пресс-служба амстердамцев, трансфер 27-летнего вингера обошелся клубу в 15,7 миллионов евро. Контракт с Промесом рассчитан на 5 лет, до 2024-го года.

Стоит сказать, что испанская Севилья также может получить еще 1,5 миллиона евро в качестве бонусов.

В минувшем сезоне Промес отыграл 33 матча в Ла Лиге, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.

Ранее сообщалось, что игрок Аякса Маттейс де Лигт отказался от трансфера в Барселону.

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Теги: Квинси Промес, чемпионат Нидерландов по футболу, Аякс, трансфер, футбол, Севилья
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