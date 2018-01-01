Аякс объявил о трансфере игрока Севильи
Квинси Промес перебрался в амстердамский клуб.
Полузащитник Севильи Квинси Промес перешел в стан нидерландского Аякса.
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Как сообщает пресс-служба амстердамцев, трансфер 27-летнего вингера обошелся клубу в 15,7 миллионов евро. Контракт с Промесом рассчитан на 5 лет, до 2024-го года.
Стоит сказать, что испанская Севилья также может получить еще 1,5 миллиона евро в качестве бонусов.
ELEVEN. 🎭#AmsterdamPromise pic.twitter.com/2wEWLjkpR8— AFC Ajax (@AFCAjax) 24 июня 2019 г.
В минувшем сезоне Промес отыграл 33 матча в Ла Лиге, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.
Ранее сообщалось, что игрок Аякса Маттейс де Лигт отказался от трансфера в Барселону.
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