Роналду опубликовал фото с одним из самых знаменитых баскетболистов

Португалец встретился с легендарным Майклом Джорданом.

Звездный форвард туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду похвастался фотографией с одним из самых популярных экс-баскетболистов Майклом Джорданом.

“Мы сотворили историю“, - написал Роналду под снимком на своей страничке в Instagram.

Напомним, Майкл Джордан за свою профессиональную карьеру дважды становился олимпийским чемпионом, 6 раз выигрывал НБА, а также является 5-кратным MVP сезона НБА.

Ранее сообщалось, что лидер Ювентуса Криштиану Роналду потратил 56 тысяч евро на отдых в Греции.