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Роналду опубликовал фото с одним из самых знаменитых баскетболистов

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Португалец встретился с легендарным Майклом Джорданом.
Криштиану Роналду
Криштиану Роналду
Getty Images

Звездный форвард туринского Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду похвастался фотографией с одним из самых популярных экс-баскетболистов Майклом Джорданом.

“Мы сотворили историю“, - написал Роналду под снимком на своей страничке в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We made history ⚽️🏀🥇

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Напомним, Майкл Джордан за свою профессиональную карьеру дважды становился олимпийским чемпионом, 6 раз выигрывал НБА, а также является 5-кратным MVP сезона НБА.

Ранее сообщалось, что лидер Ювентуса Криштиану Роналду потратил 56 тысяч евро на отдых в Греции.

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Теги: Криштиану Роналду, Ювентус, сборная Португалии, футбол, вне игры, Майкл Джордан, футбол, фото
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