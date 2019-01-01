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Реал - Челси 5:4 видео голов и обзор матча легенд

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В результативном матче мадридцы оказались сильнее.

Легенды Реала - легенды Челси
Легенды Реала - легенды Челси
www.realmadrid.com

Матч между легендами мадридского Реала и лондонского Челси завершился победой “сливочных“.

В составе “синих“ голом отметился Андрей Шевченко.

Вашему вниманию видео голов и обзор матча легенд Реала и Челси:

Легенды Реала — Легенды Челси 5:4

Голы: Рауль, 12, 51, с пенальти, Мориентес, 14, 19, Карамбе, 36 — Шевченко, 23, с пенальти, Пойет, 24, Галлас, 46, Малуда, 65.

Реал (стартовый состав): Сесар, Рикарду Карвалью, Арбелоа, Макелеле, Амависка, Гути, Карамбе, Баптиста, Санс, Мориентес, Рауль.

На замены выходили: Контрерас, Нуньес, Йерро, Ривера, Льоренте, Бальбоа, Альфонсо, Конго, Кампо, Виктор.

Челси (стартовый состав): Кудичини, Галлас, Десайи, Синклейр, Бабаяро, Беллетти, Ньютон, Тьяго, Пойет, Малуда, Шевченко.

На замены выходили: Илариу, Рикарду Карвалью, Гранвилл, Уайз, Дзола, Фло.

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Теги: футбол, Реал, Челси, Андрей Шевченко, матч легенд
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