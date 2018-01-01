Гол Шевченко не помог легендам Челси победить легенд Реала

Товарищеский матч оказался результативным.

На стадионе Сантьяго Бернабеу в Мадриде прошел матч легенд мадридского Реала против легенд лондонского Челси.

Отметим, что в поединке принял участие тренер сборной Украины Андрей Шевченко, который на 23-й минуте отметился голом с пенальти.

Легенды Реала — Легенды Челси 5:4

Голы: Рауль, 12, 51, с пенальти, Мориентес, 14, 19, Карамбе, 36 — Шевченко, 23, с пенальти, Пойет, 24, Галлас, 46, Малуда, 65.

Реал (стартовый состав): Сесар, Рикарду Карвалью, Арбелоа, Макелеле, Амависка, Гути, Карамбе, Баптиста, Санс, Мориентес, Рауль.

На замены выходили: Контрерас, Нуньес, Йерро, Ривера, Льоренте, Бальбоа, Альфонсо, Конго, Кампо, Виктор.

Челси (стартовый состав): Кудичини, Галлас, Десайи, Синклейр, Бабаяро, Беллетти, Ньютон, Тьяго, Пойет, Малуда, Шевченко.

На замены выходили: Илариу, Рикарду Карвалью, Гранвилл, Уайз, Дзола, Фло.