Хамес: Я до сих пор не знаю, где буду играть в следующем сезоне

Колумбиец отметил, что сейчас он сосредоточен на игре в Кубке Америки.

Полузащитник мадридского Реала и сборной Колумбии Хамес Родригес прокомментировал слухи о своем переходе в итальянский Наполи.

“Хорошо ли я знаю итальянский? Нет, плохо. Мое будущее? Я не знаю. Сейчас я думаю только о Кубке Америки.

Я до сих пор не знаю, где буду играть, но хочу оставаться спокойным. Все зависит от Реала. Говорил ли я с Зиданом после его возвращения в клуб? Нет, никогда“, - цитирует Родригеса RMC.

Напомним, последние два сезона Хамес на правах аренды провел в мюнхенской Баварии. Немецкий клуб отказался от возможности выкупа игрока.

Ранее имя Хамеса также связывали с английским Манчестер Юнайтед и туринским Ювентусом.