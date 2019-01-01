Хамес: Я до сих пор не знаю, где буду играть в следующем сезоне
Колумбиец отметил, что сейчас он сосредоточен на игре в Кубке Америки.
Полузащитник мадридского Реала и сборной Колумбии Хамес Родригес прокомментировал слухи о своем переходе в итальянский Наполи.
“Хорошо ли я знаю итальянский? Нет, плохо. Мое будущее? Я не знаю. Сейчас я думаю только о Кубке Америки.
Я до сих пор не знаю, где буду играть, но хочу оставаться спокойным. Все зависит от Реала. Говорил ли я с Зиданом после его возвращения в клуб? Нет, никогда“, - цитирует Родригеса RMC.
Напомним, последние два сезона Хамес на правах аренды провел в мюнхенской Баварии. Немецкий клуб отказался от возможности выкупа игрока.
Ранее имя Хамеса также связывали с английским Манчестер Юнайтед и туринским Ювентусом.
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