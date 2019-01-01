Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Хамес: Я до сих пор не знаю, где буду играть в следующем сезоне

Комментариев: 0
Колумбиец отметил, что сейчас он сосредоточен на игре в Кубке Америки.
Хамес Родригес
Хамес Родригес
Getty Images

Полузащитник мадридского Реала и сборной Колумбии Хамес Родригес прокомментировал слухи о своем переходе в итальянский Наполи.

“Хорошо ли я знаю итальянский? Нет, плохо. Мое будущее? Я не знаю. Сейчас я думаю только о Кубке Америки.

Я до сих пор не знаю, где буду играть, но хочу оставаться спокойным. Все зависит от Реала. Говорил ли я с Зиданом после его возвращения в клуб? Нет, никогда“, - цитирует Родригеса RMC.

Напомним, последние два сезона Хамес на правах аренды провел в мюнхенской Баварии. Немецкий клуб отказался от возможности выкупа игрока.

Ранее имя Хамеса также связывали с английским Манчестер Юнайтед и туринским Ювентусом.

Поделись:
Теги: футбол, Хамес Родригес, Реал Мадрид, Наполи
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь