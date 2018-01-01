Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Милевский обматерил болельщика солигорского Шахтера

Комментариев: 0
Украинский нападающий не сдержал своих эмоций.
Милевский обматерил болельщика солигорского Шахтера

Украинский нападающий брестского Динамо Артем Милевский "отметился со знаком минус" после матча чемпионата Беларуси против солигорского Шахтера.

После игры болельщики хозяев освистали игроков Динамо, в частности досталось Милевскому, которых уходил в подтрибунное помещение, приложив палец к губам. Один из фанатов решил "выделиться" и высказал пару "ласковых слов" в адрес Милевского, а он обматерил фаната в ответ.

Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика:

Поделись:
Теги: Артем Милевский
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь