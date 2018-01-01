Милевский обматерил болельщика солигорского Шахтера
Украинский нападающий не сдержал своих эмоций.
Украинский нападающий брестского Динамо Артем Милевский "отметился со знаком минус" после матча чемпионата Беларуси против солигорского Шахтера.
После игры болельщики хозяев освистали игроков Динамо, в частности досталось Милевскому, которых уходил в подтрибунное помещение, приложив палец к губам. Один из фанатов решил "выделиться" и высказал пару "ласковых слов" в адрес Милевского, а он обматерил фаната в ответ.
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