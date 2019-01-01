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Это'о уговаривал игроков сборной Камеруна на участие в Кубке Африки

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Легендарный форвард не уговорил футболистов.
Самюэль Это’О
Самюэль Это’О
Getty Images

Футболисты сборной Камеруна не согласились на участие в Кубке Африки. Их именитый земляк Самюэль Это’О пытался уговорить игроков полететь в Египет и принять участие в турнире. Об этом сообщает AS.

"Главный тренер сборной Камеруна Кларенс Зедорф попросил Самюэля Это’О уговорить его подопечных выступить на Кубке Африки.

Футболисты жаловались на слишком маленькие премиальные от руководства страны и требовали 70 тысяч евро премиальных.

Однако, даже Это’О не удалось договориться с ними. Футболисты ответили отказом", - сообщает источник.

Египет в матче открытия Кубка Африки обыграл Зимбабве.

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Теги: Самюэль Это'О, Сборная Камеруна
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