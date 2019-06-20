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Марадона: Я не умираю, эти сынки из газет врут

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Легендарный аргентинец опроверг информацию о своей болезни.
Диего Марадона
Диего Марадона
Getty Images

Бывший тренер мексиканского Дорадоса Диего Марадона прокомментировал информацию о том, что у него обнаружили признаки болезни Альцгеймера.

“Они врут. Они говорят об Альцгеймере, но они не знают, что значит это слово. Альцгеймер - это ужасное слово. Люди с этой болезнью умирают. А я не умираю. Эти сынки из газет знают, что делать, чтобы ввести людей в заблуждение. А я не ввожу в заблуждение“, - сказал аргентинец в видеообращении, опубликованном на его странице в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Muchachos, con las enfermedades no se jode...

Допис, поширений Diego Maradona (@maradona)

Напомним, ранее сообщалось, что Марадона покинул пост главного тренера мексиканского Дорадоса из-за необходимости сделать операции на колене и плече.

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Теги: футбол, Диего Марадона, вне игры
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