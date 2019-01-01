Морозюк: Скучаю по Динамо, но не хочу возвращаться в украинский футбол
Украинский защитник Динамо Николай Морозюк, который на правах аренды выступает в Ризеспоре, рассказал, что хочет продолжить карьеру в Турции.
"Мое единственное желание - остаться в Турции, мне тут все нравится. Хотя скучаю по Украине, Динамо. Но скажу откровенно - я не хочу возвращаться в украинский футбол. С первого официального матча в Турции, хотя я и не был готов, почувствовал атмосферу.
Это игра, эмоции, азарт, праздник для болельщиков и футболистов. В Украине это больше приравнивается к работе, нет азарта. Все как-то тяжело. И с возрастом оно тебя перегружает. Динамо играет в еврокубках - только в эти моменты чувствуешь футбольный праздник.
А тут достаточно в клубный автобус сесть, чтобы почувствовать этот праздник. Люди, пресса, тебя встречает 20 камер. У нас такое только в еврокубках, и то не совсем так", - сказал Морозюк в интервью YouTube-каналу SPORT TRAVELER UA.
Отметим, что Ризеспор договорился с Морозюком о подписании двухлетнего контракта.
Ранее сообщалось, что украинский игрок Шальке Евгений Коноплянка может продолжить карьеру в Турции.
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