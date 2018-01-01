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В СМИ заявили, что у Марадоны обнаружили признаки болезни Альцгеймера

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Близкий друг аргентинца опровергнул заявления журналистов.
Диего Марадона
Диего Марадона
Getty Images

Некоторые СМИ сообщили о том, что у легендарного экс-футболиста Диего Марадоны были выявлены симптомы болезни Альцгеймера.

Близкий друг Марадоны Матиас Морла заявил, что эта информация - ложная.

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“Хочу высказаться по поводу сообщений СМИ о состоянии здоровья Диего Марадоны. Он прошел медицинские обследования и ни одно из них не подтвердило болезнь Альцгеймера. Эта ложная информация наносит вред Диего.

Я обращаюсь ко всем с просьбой ценить то, что он для нас делал. Мы должны поддержать Диего, а не демонстрировать всем свое недовольство и писать разоблачающие статьи в прессе“, - приводит слова Морлы El Mundo Deportivo.

Напомним, Диего Марадона покинул пост главного тренера мексиканского Дорадоса из-за необходимости сделать операции на колене и плече.

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Теги: Диего Марадона, футбол, вне игры, здоровье, болезнь Альцгеймера
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