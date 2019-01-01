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Знаменитый серый кардиган Гвардиолы был продан на аукционе

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Все полученные средства будут отданы в благотворительный фонд Манчестер Сити.
Хосеп Гвардиола
Хосеп Гвардиола
Getty Images

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола продал на аукционе свой серый кардиган, который является для него счастливым. 48-летний Гвардиола в нем выиграл минувший сезон АПЛ. Об этом сообщает The Sun.

По информации источника, один из американских любителей футбола приобрел на аукционе счастливый кардиган Гвардиолы за 7,5 тысяч долларов.

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Аукцион был благотворительным, поэтому все средства будут отданы в благотворительный фонд Манчестер Сити, который поддерживает малоимущих.

“Я рад, что этот аукцион сделал для Сити и нашего сообщества. Хочу поблагодарить всех, кто сделал пожертвования для такого великого дела. 

Это здорово, что я могу дать что-то личное фанатам, чья поддержка помогла нам добиться невероятного успеха в прошлом сезоне“, - прокомментировал продажу кардигана Гвардиола.

Напомним, игрок мадридского Реала Серхио Рамос собрал крупную сумму денег на благотворительность одним постом в соцсетях.

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Теги: Хосеп Гвардиола, вне игры, благотворительный аукцион.
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