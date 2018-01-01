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Платини рассказал о своем задержании

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По словам функционера, допрос длился очень долго.
Мишель Платини
Мишель Платини
Getty Images

Бывший президент УЕФА Мишель Платини рассказал о своем задержании и сообщил, какие именно вопросы интересовали следователей.

"Мне было неприятно, что меня взяли под стражу. Но при этом мне сообщили, что я прохожу по делу лишь в качестве свидетеля. Допрос длился очень долго, но учитывая все вопросы, это могло продолжаться еще дольше.

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Что интересовала следователей? Они спрашивали меня о чемпионате Европы-2016, о чемпионате мира в России и Катаре, а также о деятельности ФИФА. Я был спокоен, потому что никак не замешан в коррупционных схемах", - цитирует Платини AFP.

Напомним, во вторник, 18-го июня, стало известно об аресте Платини в связи с подозрениями в коррупции. Позже сообщалось, что после допроса функционера освободили из-под стражи.

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Теги: Мишель Платини, УЕФА, коррупция, футбол, допрос, расследование
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