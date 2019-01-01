Погба не хочет переходить в Реал - источник
Полузащитник Манчестер Юнайтед Поль Погба в летнее межсезонье рассчитывает вновь стать игроком Ювентуса.
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Как сообщает сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, француз сделал выбор в пользу туринского клуба и не рассматривает вариант трансфера в мадридский Реал.
Сложностью в осуществлении сделки является весьма высокая зарплата футболиста, которая составляет порядка 15 миллионов евро в год.
Источник отмечает, что руководство “старой сеньоры“ уже контактировало с представителями 26-летнего француза и обсуждало условия личного контракта.
Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед хочет удержать Поля Погба в команде и готов сделать его самым высокооплачиваемым игроком.
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