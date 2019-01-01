Тренер Фенербахче против трансфера Коноплянки
Переход украинца в турецкий клуб может сорваться.
Фенербахче может отказаться от трансфера украинского полузащитника Шальке Евгения Коноплянки.
Читай также: Коноплянка попал в команду недели FIFA 19
Как сообщает турецкий портал Ajansspor, главный тренер Фенербахче Эрсун Янал против трансфера 29-летнего хавбека. Наставник считает Коноплянку слабым игроком и не хочет видеть его в своей команде.
Янал рассчитывает, что руководство клуба прислушается к его мнению и обратит свое внимание на более сильных игроков.
Отметим, что в минувшем сезоне Коноплянка отыграл за Шальке лишь 13 матчей, в которых забил 1 гол.
Ранее сообщалось, что Шальке уже нашел замену Евгению Коноплянке.
Полная версия правил