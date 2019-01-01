Тренер Фенербахче против трансфера Коноплянки

Переход украинца в турецкий клуб может сорваться.

Фенербахче может отказаться от трансфера украинского полузащитника Шальке Евгения Коноплянки.

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Как сообщает турецкий портал Ajansspor, главный тренер Фенербахче Эрсун Янал против трансфера 29-летнего хавбека. Наставник считает Коноплянку слабым игроком и не хочет видеть его в своей команде.

Янал рассчитывает, что руководство клуба прислушается к его мнению и обратит свое внимание на более сильных игроков.

Отметим, что в минувшем сезоне Коноплянка отыграл за Шальке лишь 13 матчей, в которых забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что Шальке уже нашел замену Евгению Коноплянке.