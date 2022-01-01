Платини дал показания по делу о коррупции

Экс-президента УЕФА отпустили из-под стражи.

Антикоррупционное управление судебной полиции в Нантерре (Франция) отпустило из-под стражи бывшего президента УЕФА Мишеля Платини.

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Накануне появилась информация о том, что функционера арестовали по подозрению в коррупции, однако, по информации AFP, Платини не арестовали, а доставили в полицию для дачи показаний по делу о выборе места проведения чемпионата мира 2022 года.

Источник отмечает, что чиновнику не были предъявлены обвинения и после допроса его отпустили из-под стражи.

Ранее сообщалось, что Катар купил право проведения ЧМ-2022 за 880 миллионов долларов.