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Платини дал показания по делу о коррупции

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Экс-президента УЕФА отпустили из-под стражи.
Мишель Платини
Мишель Платини
Getty Images

Антикоррупционное управление судебной полиции в Нантерре (Франция) отпустило из-под стражи бывшего президента УЕФА Мишеля Платини.

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Накануне появилась информация о том, что функционера арестовали по подозрению в коррупции, однако, по информации AFP, Платини не арестовали, а доставили в полицию для дачи показаний по делу о выборе места проведения чемпионата мира 2022 года.

Источник отмечает, что чиновнику не были предъявлены обвинения и после допроса его отпустили из-под стражи.

Ранее сообщалось, что Катар купил право проведения ЧМ-2022 за 880 миллионов долларов.

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Теги: Мишель Платини, УЕФА, футбол, ЧМ-2022, коррупция, допрос, вне игры
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