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Бекхэм собирается продать свою долю в Интер Майами

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Именитый англичанин уже нашел покупателей.
Дэвид Бекхэм
Дэвид Бекхэм
Getty Images

Легендарный экс-полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм в скором времени может избавиться от своей доли в американском клубе Интер Майами.

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По информации AS, англичанин готов продать свою часть в клубе из МЛС, но, при этом, он все равно останется официальным лицом клуба.

Отмечается, что Бекхэм уже нашел покупателей - партнеров по бизнесу Хорхе и Хосе Масы. Сумма возможной сделки пока не разглашается.

Напомним, что Интер Майами начнет выступления в МЛС в 2020 году.

Ранее сообщалось, что владелец Интер Майами Дэвид Бекхэм пригласил лидера Интера в свою команду.

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Теги: Дэвид Бекхэм, МЛС, футбол, MLS
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