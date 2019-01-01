Бекхэм собирается продать свою долю в Интер Майами

Именитый англичанин уже нашел покупателей.

Легендарный экс-полузащитник сборной Англии Дэвид Бекхэм в скором времени может избавиться от своей доли в американском клубе Интер Майами.

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По информации AS, англичанин готов продать свою часть в клубе из МЛС, но, при этом, он все равно останется официальным лицом клуба.

Отмечается, что Бекхэм уже нашел покупателей - партнеров по бизнесу Хорхе и Хосе Масы. Сумма возможной сделки пока не разглашается.

Напомним, что Интер Майами начнет выступления в МЛС в 2020 году.

Ранее сообщалось, что владелец Интер Майами Дэвид Бекхэм пригласил лидера Интера в свою команду.