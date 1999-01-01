Обладатель Золотой бутсы признался, что в отпуске регулярно употреблял наркотики

Один из лучших экс-форвардов в мире рассказал о своей зависимости.

Известный бразильский нападающий Марио Жардел рассказал, что во время своей профессиональной карьеры футболиста употреблял наркотики.

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“В мир наркотиков я пришел из-за любопытства. Когда я выступал в Европе, то встретил некоторых людей, которые и предложили мне попробовать. На протяжении сезона мешал допинг-контроль, но в отпуске я регулярно принимал наркотики.

Это одна из проблем футбола. У футболистов много денег, и они попадают в ловушки, поддаются любопытству и соблазнам. Благо, сейчас я избавился от этой зависимости и хочу помочь молодым игрокам, чтобы они не повторили моих ошибок“, - цитирует Жардела Marca.

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Отметим, что 45-летний Жардел дважды становился обладателем Золотой бутсы - в 1999 и 2002 годах, а в начале 2000-х годов считался одним из лучших форвардов в мире. Больше всего матчей в своей карьере форвард в Порту - 125 поединков, в который забил 130 голов.

Ранее сообщалось, что дочь Диего Марадоны рассказала о том, как именитый аргентинец принимал наркотики в ванной.