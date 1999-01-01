Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Обладатель Золотой бутсы признался, что в отпуске регулярно употреблял наркотики

Комментариев: 0
Один из лучших экс-форвардов в мире рассказал о своей зависимости.
Марио Жардел
Марио Жардел
Getty Images

Известный бразильский нападающий Марио Жардел рассказал, что во время своей профессиональной карьеры футболиста употреблял наркотики.

Читай также: Майк Тайсон признался, что прием психоделика изменил его к лучшему

“В мир наркотиков я пришел из-за любопытства. Когда я выступал в Европе, то встретил некоторых людей, которые и предложили мне попробовать. На протяжении сезона мешал допинг-контроль, но в отпуске я регулярно принимал наркотики.

Это одна из проблем футбола. У футболистов много денег, и они попадают в ловушки, поддаются любопытству и соблазнам. Благо, сейчас я избавился от этой зависимости и хочу помочь молодым игрокам, чтобы они не повторили моих ошибок“, - цитирует Жардела Marca.

Читай также: Чемпион НБА рассказал, что обманул допинг-тест при помощи поддельных гениталий

Отметим, что 45-летний Жардел дважды становился обладателем Золотой бутсы - в 1999 и 2002 годах, а в начале 2000-х годов считался одним из лучших форвардов в мире. Больше всего матчей в своей карьере форвард в Порту - 125 поединков, в который забил 130 голов.

Ранее сообщалось, что дочь Диего Марадоны рассказала о том, как именитый аргентинец принимал наркотики в ванной.

Поделись:
Теги: футбол, наркотики, Порту
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь