Бывший тренер Ювентуса отмечает, что футболисту не хватает скромности.

Экс-главный тренер Ювентуса Фабио Капелло высказался о форварде Пари Сен-Жермен и сборной Бразилии Неймаре.

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“Неймар — это игрок, который мне нравится. У него большое количество сильных сторон, однако сейчас я считаю, что ему не хватает скромности. С ним что-то произошло.

Они с Мбаппе зарабатывают много денег. Они выдающиеся футболисты, но чего-то не хватает. Взять в пример Лионеля Месси, он постоянно думает об игре, а не о бизнесе“, — приводит слова Капелло Mundo Deportivo.

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Напомним, Неймар выступает за ПСЖ с 2017 года. В сезоне-2018/19 форвард провел 17 матчей,в которых забил 15 голов, а также отдал 7 ассистов. Контракт футболиста с парижским клубом действует до лета 2022 года.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов распрощаться с 27-летним бразильцем, если получит выгодное предложение.

Отметим, что Месси хочет, чтобы Барселона подписала Неймара, а не Гризманна.