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Папарации застали Де Лигта в компании девушки и за чтением автобиографии Депая

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Нидерландский футболист проводит отпуск со своей возлюбленной в Майами.
Маттейс де Лигт
Маттейс де Лигт
Getty Images

Защитник и капитан Аякса Маттейс Де Лигт проводит отпуск за чтением книги игрока Лиона и сборной Нидерландов Мемфиса Депая “Сердце Льва“.

Папарацци застали нидерландского игрока в Майами в компании своей девушки - модели Аннеке Моленар.

Маттейс де Лигт с девушкой
Маттейс де Лигт с девушкой
mirror.co.uk

Стоит отметить, что “Сердце Льва“ - это автобиография Мемфиса Депая, в которой футболист подробно рассказывал о годах своей карьеры в Манчестер Юнайтед, которая пошла вспять. Возможно, что после прочтения книги у Де Лигта не будет желания переходить в состав “красных дьяволов“, которые испытывают к нему интерес.

Маттейс де Лигт читает
Маттейс де Лигт читает "Сердце Льва"
mirror.co.uk

Ранее сообщалось, что футболист получил предложения от Барселоны, Ювентуса и ПСЖ.

Стоит отметить, что де Лигт в сезоне-2018/19 стал лучшим молодым игроком по версии L’Equipe.

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Теги: Де Лигт, вне игры, отпуск, книга.
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