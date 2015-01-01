Платини арестовали по подозрению в коррупции

Бывший президент УЕФА сегодня был задержан во Франции.

Экс-президента УЕФА Мишеля Платини арестовали во французском Нантере, сообщает Mediapart.

Издание утверждает, что француза взяли под стражу в рамках расследования коррупции. Его обвиняют в том, что при выборе места проведения чемпионата мира-2022 он совершал подкуп голосовавших. В итоге право проведения первенства получил Катар.

Напомним, Платини занимал пост главы УЕФА с 2007 по 2015 год. В октябре 2015 года арбитражная палата комитета по этике ФИФА отстранила Платини от должности на 90 дней. 21 декабря 2015 года француза дисквалифицировали на восемь лет. В мае 2016 года этот срок сократили до четырех лет.