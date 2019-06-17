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Зинченко проводит отпуск в Москве

Комментариев: 6
Украинец посетил стадион Лужники.
Александр Зинченко
Александр Зинченко
Getty Images

Полузащитник Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко проводит свой отпуск в столице России - Москве.

Футболиста заметили возле московского стадиона Лужники. Сразу несколько пользователей соцсети Instagram опубликовали фотографии с украинцем.

Ранее сообщалось, что защитник МЮ прервал отпуск в Доминикане, узнав о странных смертях туристов.

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Теги: футбол, Александр Зинченко, вне игры
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Комментариев (6)
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Осталось 500 символов
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Боба  (аноним)  17.06.2019, 22:45
Оценка:  0
Боба
Засланный казачок. Развалит Пидо рашшу изнутри. Только бы не расслабился и не нагадил в Мавзолее.
гость  (аноним)  17.06.2019, 22:35
Оценка:  0
гость
гость (аноним) 17.06.2019, 22:32
Укрофашисто ни облика ни морали
гость  (аноним)  17.06.2019, 22:33
Оценка:  0
гость
Духовный_скреп
Каклу слова не давали. Сиди на сраке ровно.
гость  (аноним)  17.06.2019, 22:32
Оценка:  0
гость
Русофашисто ни облика ни морали
гость  (аноним)  17.06.2019, 22:17
Оценка:  -2
гость
Хочу поехать из Москвы отдохнуть в Киев, но не поеду. Стрельба, убийства людей каждый день. Красивый раньше город превратили в криминальную помойку. Не только украинцы, но и россияне не хотят бойни в Донбассе. Из за неё плохо и в Москве и в Киеве. МИР ДОНБАССУ!
Духовный_скреп    17.06.2019, 22:22
Оценка:  +1
Духовный_скреп
Помойка у тебя на Мацкве,мокша лапотная.Ты нх в Киеве не нужно,акающее быдло.
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