Зинченко проводит отпуск в Москве
Украинец посетил стадион Лужники.
Полузащитник Манчестер Сити и сборной Украины Александр Зинченко проводит свой отпуск в столице России - Москве.
Футболиста заметили возле московского стадиона Лужники. Сразу несколько пользователей соцсети Instagram опубликовали фотографии с украинцем.
Ранее сообщалось, что защитник МЮ прервал отпуск в Доминикане, узнав о странных смертях туристов.
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Укрофашисто ни облика ни морали
Каклу слова не давали. Сиди на сраке ровно.