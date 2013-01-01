Власти Бразилии заблокировали 36 объектов недвижимости футболиста.

Налоговая служба Бразилии заблокировала 36 объектов недвижимости 27-летнего форварда Пари Сен-Жермен и бразильской национальной команды Неймара за уклонение от уплаты налогов.

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По информации Folha de Sao Paulo, Неймар подозревается в уклонении от уплаты налогов в 2013 году при переходе из Сантоса в Барселону.

Сообщается, что бразилец задолжал более 15 миллионов евро.

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Отметим, каталонский клуб перевел 40 миллионов евро компании, которая принадлежит отцу Неймара, тремя платежами (в 2011, 2013 и 2014 годах). Таким образом, корпоративный налог составил 17%.

Если бы деньги перевели на личный счет, футболисту пришлось бы заплатить 27,7% от суммы в качестве налога.

Добавим, что объекты недвижимости были заблокированы в качестве залога. При этом Неймар может продолжать проживать там в обычном режиме, но не имеет права продавать эти объекты.

Ранее налоговая служба арестовала вертолет и частный самолет Неймара.