Артуро Видаль получил выгодное предложение из Азии.

Полузащитник каталонской Барселоны Артуро Видаль может сменить клубную прописку.

Отмечается, что чилиец получил выгодное предложение от клуба китайской Суперлиги, которое, скорее всего, он примет.

Руководство каталонцев пока никак не отреагировало на эту информацию, но есть шансы, что клуб отпустит футболиста, так как с приходом Френки де Йонга эта позиция будет в безопасности.



В сезоне 2018/19 Видаль провел 53 поединка в составе Барселоны, где забил три мяча и отдал семь результативных передач.

Ранее сообщалось, что Барселона согласовала с Аяксом трансфер Де Лигта.