Технический директор Генка: Сумма, о которой говорит Малиновский, неверная
Технический директор Генка Димитри де Конде прокомментировал слова украинского игрока команды Руслана Малиновского о том, что Генк мешает трансферу футболиста. По мнению функционера, украинец пытается давить на руководство клуба.
“Сумма, о которой говорил Малиновский, неверная. Аталанта предложила нам лишь 10 миллионов евро, а не 15. К тому же, они хотят заплатить за украинца шестью различными частями.
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Без разрешения Генка представители Аталанты пообещали Малиновскому щедрый оклад. Однако переговоры без нашего разрешения строго запрещены. Все это нелепо, что пытаются сделать итальянцы“, - приводит слова де Конде Het Laatste Nieuws.
Малиновский выступает за Генк с января 2016-го года. Изначально он был арендован, а затем выкуплен за 3 миллиона евро.
В сезоне-2018/19 он сыграл за бельгийцев 51 матч во всех турнирах, отметившись 16 голами и 16 ассистами. Кроме того, украинец помог клубу выиграть чемпионат Бельгии.
Ранее сообщалось, что Аталанта предложила Генку 12 миллионов евро за Руслана Малиновского, а позже увеличила свое предложение до 17 миллионов евро.
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