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Технический директор Генка: Сумма, о которой говорит Малиновский, неверная

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Димитри де Конде считает, что Руслан Малиновский пытается оказывать давление на руководство бельгийского клуба.
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский
krcgenk.be

Технический директор Генка Димитри де Конде прокомментировал слова украинского игрока команды Руслана Малиновского о том, что Генк мешает трансферу футболиста. По мнению функционера, украинец пытается давить на руководство клуба.

“Сумма, о которой говорил Малиновский, неверная. Аталанта предложила нам лишь 10 миллионов евро, а не 15. К тому же, они хотят заплатить за украинца шестью различными частями.

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Без разрешения Генка представители Аталанты пообещали Малиновскому щедрый оклад. Однако переговоры без нашего разрешения строго запрещены. Все это нелепо, что пытаются сделать итальянцы“, - приводит слова де Конде Het Laatste Nieuws.

Малиновский выступает за Генк с января 2016-го года. Изначально он был арендован, а затем выкуплен за 3 миллиона евро.

В сезоне-2018/19 он сыграл за бельгийцев 51 матч во всех турнирах, отметившись 16 голами и 16 ассистами. Кроме того, украинец помог клубу выиграть чемпионат Бельгии.

Ранее сообщалось, что Аталанта предложила Генку 12 миллионов евро за Руслана Малиновского, а позже увеличила свое предложение до 17 миллионов евро.

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Теги: Руслан Малиновский, Генк, чемпионат Бельгии по футболу, футбол, трансфер, Аталанта, чемпионат Италии по футболу, Серия А, вне игры
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