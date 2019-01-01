Малиновский: Генк нарушает свое обещание меня продать и я чувствую себя обманутым

Украинец рассчитывает покинуть бельгийский клуб в ближайшее время.

Полузащитник сборной Украины и бельгийского Генка Руслан Малиновский хочет сменить клуб в текущее трансферное окно.

Футболист рассчитывает играть в более сильном европейском чемпионате. В услугах украинца заинтересованы несколько клубов, однако Генк не хочет его отпускать.

“Я знаю, что в моих услугах заинтересована Аталанта, но Генк не хочет вести переговоры, хотя сумма больше, чем в прошлом году предлагала Сельта. Генк оценил меня в 20 миллионов евро.

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Прошлым летом я остался в команде, чтобы завоевать чемпионство, а они пообещали, что не будут мешать моему трансферу в этом году. Зимой я мог уйти в Рому, но остался в Бельгии, чтобы сдержать свое обещание.

А теперь Генк нарушает свое слово и я чувствую себя обманутым. Мне 26 лет и я хочу играть в более сильном чемпионате. Я хотел уйти красиво, поблагодарить клуб и болельщиков, но Генк, видимо, не хочет этого.

Все, чего я хочу, чтобы Генк отпустил меня по разумной цене и сдержал свое обещание. Меня предупреждали, что так будет, но я был наивен и не верил. Я не вижу своего будущего в Генке“, - приводит слова Малиновского HLN.

Напомним, итальянская Аталанта сделала выгодное предложение Генку по трансферу Руслана Малиновского. Позже клуб из Серии А улучшил свое предложение.

Ранее сообщалось, что в услугах украинца также заинтересован еще один клуб из итальянского чемпионата - Сампдория.