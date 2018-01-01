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Луческу: Малиновский станет хорошей покупкой для Аталанты

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Мирча Луческу высказался о возможном переходе украинца в состав итальянской Аталанты.
Руслан Малиновский (слева)
Руслан Малиновский (слева)
Getty Images

Бывший тренер Шахтера Мирча Луческу считает, что итальянская Аталанта выиграет от покупки украинского полузащитника Генка Руслана Малиновского.

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“Я выпускал Малиновского в спарринге против Фламенго во время нашего турне по Южной Америке. Он был очень молод, а мы были полностью укомплектованы сильными игроками на его позиции, поэтому он отправился в аренду в Севастополь, а потом в Зарю.

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Думаю, что Малиновский станет отличной покупкой для Аталанты. Он умный футболист и физически сильный. Не скажу, что он быстрый, но у него отличный пас и хороший удар левой ногой.

Малиновский существенно вырос профессионально с нашей последней встречи. Бесспорно, он поможет Аталанте, вспомните про мои слова“, - приводит слова Луческу Сalciomercato24.com.

Ранее сообщалось, что Аталанта сделала выгодное предложение Генку по трансферу Руслана Малиновского.

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Теги: Руслан Малиновский, Генк, чемпионат Бельгии по футболу, Мирча Луческу, Аталанта, Серия А, чемпионат Италии по футболу, футбол, вне игры, трансфер
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