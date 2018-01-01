Луческу: Малиновский станет хорошей покупкой для Аталанты

Мирча Луческу высказался о возможном переходе украинца в состав итальянской Аталанты.

Бывший тренер Шахтера Мирча Луческу считает, что итальянская Аталанта выиграет от покупки украинского полузащитника Генка Руслана Малиновского.

Читай также: Малиновский: Cложно оценить турнирные перспективы сборной Украины

“Я выпускал Малиновского в спарринге против Фламенго во время нашего турне по Южной Америке. Он был очень молод, а мы были полностью укомплектованы сильными игроками на его позиции, поэтому он отправился в аренду в Севастополь, а потом в Зарю.

Читай также: Два клуба из Серии А хотят купить Малиновского

Думаю, что Малиновский станет отличной покупкой для Аталанты. Он умный футболист и физически сильный. Не скажу, что он быстрый, но у него отличный пас и хороший удар левой ногой.

Малиновский существенно вырос профессионально с нашей последней встречи. Бесспорно, он поможет Аталанте, вспомните про мои слова“, - приводит слова Луческу Сalciomercato24.com.

Ранее сообщалось, что Аталанта сделала выгодное предложение Генку по трансферу Руслана Малиновского.