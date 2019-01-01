Бекхэм пригласил лидера Интера в свою команду

Аргентинец может присоединится к Интер Майами в 2020-м году.

Легендарный экс-футболист Дэвид Бекхэм, который владеет клубом Интер Майами, хочет видеть в своей команде форварда итальянского Интера Мауро Икарди.

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Как сообщает Football Italia со ссылкой на аргентинское агенство Telam, будущее Икарди в Интере находится под большим вопросом после прихода на пост главного тренера команды Антонио Конте. Наставник не видит в команде 26-летнего аргентинца.

Бекхэм не отказался бы от перехода Икарди в его команду, которая уже в 2020-м году начнет свое выступление в МЛС.

Ранее сообщалось, что лидер Интера Мауро Икарди может продолжить карьеру в ПСЖ.