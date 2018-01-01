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Де Лигт получил предложения от Барселоны, Ювентуса и ПСЖ

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Самый выгодный контракт нидерландскому футболисту предложил парижский клуб.
Маттейс де Лигт
Маттейс де Лигт
Getty Images

Юный защитник Аякса Маттейс де Лигт получит предложения от трех европейских топ-клубов - Барселоны, Ювентуса и ПСЖ.

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Как сообщает Sport.es, "сине-гранатовые" предложили 19-летнему футболисту годовой оклад в размере 6 миллионов евро в год. Изначально игрока устраивал этот контракт, однако новые предложения после успешного выступления в Лиге чемпионов заставили его задумываться.

Туринский клуб готов платить Де Лигту 10 миллионов евро в год, а вот ПСЖ сделал самое заманчивое предложение в размере 12 миллионов евро в год.

Отметим, что трансферная стоимость защитника оценивается в 75 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что игрок Аякса Маттейс де Лигт стал лучшим молодым игроком сезона по версии L’Equipe.

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Теги: Маттейс Де Лигт, Аякс, ПСЖ, Ювентус, Барселона, трансфер, футбол, вне игры, контракт
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