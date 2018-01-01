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Неймар - о скандале с изнасилованием: Правда станет известна

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Форвард не сомневается в том, что его признают невиновным.
Неймар
Неймар
Getty Images

Звездный форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар коротко прокомментировал ситуацию после того, как его пять часов допрашивали в полицейском участке по делу об изнасиловании.

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Футболист уверен, что органы правопорядка признают его невиновным в этом деле.

"Я спокоен. Я благодарен всем людям за поддержу. Не сомневаюсь, что рано или поздно правда станет известна", - приводит слова Неймара издание Marca.

Напомним, недавно модель Нажила Триндади обвинила Неймара в том, что он изнасиловал ее в одной из гостиниц Парижа. Позже девушка призналась, что секс был по обоюдному согласию, но в процессе Неймар стал применять силу.

Отметим, что модель также выступила на телевидении с рассказом об инциденте, а позже назвала Неймара наркоманом.

Ранее сообщалось, что Триндади обвинила своего адвоката в краже главных улик по этому делу.

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Теги: Неймар, Сборная Бразилии по футболу, ПСЖ, футбол, вне игры, обвинения, изнасилование
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