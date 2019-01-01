Суарес и Месси поддержали Неймара, обвиняемого в изнасиловании

Из-за этого скандала бразилец пропустит Кубок Америки.

Форвард сборной Уругвая и каталонской Барселоны Луис Суарес высказался о ситуации, связанной с делом об изнасиловании модели Нажилы Триндаде, в котором подозревается его экс-одноклубник Неймар.

Звездный форвард признался, что бразилец сейчас чувствует себя не лучшим образом, поэтому он вместе с Лионелем Месси поддержали Неймара в трудный период жизни.

“Мы с Месси разговаривали с Неймаром касательно этой ситуации и поддержали его. Ему грустно пропускать такой крупный турнир, как Кубок Америки. Сборная Бразилии многое теряет из-за отсутствия Неймара.

Бесспорно, в Бразилии есть много сильных футболистов, но Неймара явно будет не хватать команде. Надеюсь, найдется человек, который сможет заменить Неймара. Это покажет всем, что сборная Бразилии является командой. Сейчас Неймару очень тяжело. Знаю это, потому что мы дружим“, - приводит слова Суареса Globo Esporte.

Напомним, несколько дней назад модель Нажила Триндади заявила, что Неймар изнасиловал ее в одной из гостиниц Парижа. Позже девушка призналась, что секс был по обоюдному согласию, но в процессе Неймар стал применять силу. Кроме того, модель выступила на телевидении с рассказом об инциденте.

Ранее Триндади сообщила о краже планшета с уликами.