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Де Лигт - лучший молодой игрок сезона по версии L’Equipe

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В списке оказалось по три представителя чемпионата Италии и Бундеслиги.
Маттейс де Лигт
Маттейс де Лигт
Getty Images

Авторитетное французское издание L’Equipe опубликовало топ-10 лучших молодых футболистов, которым не исполнилось 20 лет.

При формировании рейтинга учитывалось количество игрового времени и уровень выступлений за клуб в прошлом сезоне. 

Список возглавил защитник Аякса Маттейс де Лигт. На втором месте оказался вингер дортмундской Боруссии Джейдон Санчо, третьим стал полузащитник Байера Кай Хавертц.

Топ-10 лучших молодых игроков в сезоне-2018/19:

1. Маттейс де Лигт (Нидерланды, Аякс);

2. Джейдон Санчо (Англия, Боруссия Д);

3. Кай Хавертц (Германия, Байер);

4. Жоау Феликс (Португалия, Бенфика);

5. Джанлуиджи Доннарумма (Италия, Милан);

6. Николо Дзаньоло (Италия, Рома);

7. Мойзе Кин (Италия, Ювентус);

8. Винисиус Жуниор (Бразилия, Реал);

9. Деклан Райс (Англия, Вест Хэм);

10. Ибраима Конате (Франция, Ляйпциг). 

Ранее стал известен рейтинг самых дорогих игроков мира.

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Теги: футбол, Маттейс де Лигт, Джейдон Санчо, Мойзе Кин
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