Де Лигт - лучший молодой игрок сезона по версии L’Equipe

В списке оказалось по три представителя чемпионата Италии и Бундеслиги.

Маттейс де Лигт Getty Images

Авторитетное французское издание L’Equipe опубликовало топ-10 лучших молодых футболистов, которым не исполнилось 20 лет. При формировании рейтинга учитывалось количество игрового времени и уровень выступлений за клуб в прошлом сезоне. Список возглавил защитник Аякса Маттейс де Лигт. На втором месте оказался вингер дортмундской Боруссии Джейдон Санчо, третьим стал полузащитник Байера Кай Хавертц. Топ-10 лучших молодых игроков в сезоне-2018/19: 1. Маттейс де Лигт (Нидерланды, Аякс); 2. Джейдон Санчо (Англия, Боруссия Д); 3. Кай Хавертц (Германия, Байер); 4. Жоау Феликс (Португалия, Бенфика); 5. Джанлуиджи Доннарумма (Италия, Милан); 6. Николо Дзаньоло (Италия, Рома); 7. Мойзе Кин (Италия, Ювентус); 8. Винисиус Жуниор (Бразилия, Реал); 9. Деклан Райс (Англия, Вест Хэм); 10. Ибраима Конате (Франция, Ляйпциг). Ранее стал известен рейтинг самых дорогих игроков мира.

Александра Колесникова