Де Лигт - лучший молодой игрок сезона по версии L’Equipe
Авторитетное французское издание L’Equipe опубликовало топ-10 лучших молодых футболистов, которым не исполнилось 20 лет.
При формировании рейтинга учитывалось количество игрового времени и уровень выступлений за клуб в прошлом сезоне.
Список возглавил защитник Аякса Маттейс де Лигт. На втором месте оказался вингер дортмундской Боруссии Джейдон Санчо, третьим стал полузащитник Байера Кай Хавертц.
Топ-10 лучших молодых игроков в сезоне-2018/19:
1. Маттейс де Лигт (Нидерланды, Аякс);
2. Джейдон Санчо (Англия, Боруссия Д);
3. Кай Хавертц (Германия, Байер);
4. Жоау Феликс (Португалия, Бенфика);
5. Джанлуиджи Доннарумма (Италия, Милан);
6. Николо Дзаньоло (Италия, Рома);
7. Мойзе Кин (Италия, Ювентус);
8. Винисиус Жуниор (Бразилия, Реал);
9. Деклан Райс (Англия, Вест Хэм);
10. Ибраима Конате (Франция, Ляйпциг).
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