Бразильская полиция пять часов допрашивала Неймара по делу об изнасиловании

Футболист уверен, что рано или поздно правда станет известна.

Форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар посетил полицейский участок Рио-де-Жанейро (Бразилия) в связи с делом об изнасиловании модели Нажилы Триндаде, сообщает Mundo Deportivo.

Отмечается, что полиция допрашивала бразильца около пяти часов.

Адвокаты футболиста заявили, что Неймар отрицал все обвинения в насилии над девушкой.

“Я полностью спокоен. Рано или поздно правда станет известна“, - сказал Неймар после допроса.

Напомним, несколько дней назад модель Нажила Триндади заявила, что Неймар изнасиловал ее в одной из гостиниц Парижа. Позже девушка призналась, что секс был по обоюдному согласию, но в процессе Неймар стал применять силу. Кроме того, модель выступила на телевидении с рассказом об инциденте.

Ранее Триндади сообщила о краже планшета с уликами.