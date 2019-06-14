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Бразильская полиция пять часов допрашивала Неймара по делу об изнасиловании

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Футболист уверен, что рано или поздно правда станет известна.
Неймар
Неймар
Getty Images

Форвард ПСЖ и сборной Бразилии Неймар посетил полицейский участок Рио-де-Жанейро (Бразилия) в связи с делом об изнасиловании модели Нажилы Триндаде, сообщает Mundo Deportivo.

Отмечается, что полиция допрашивала бразильца около пяти часов. 

Адвокаты футболиста заявили, что Неймар отрицал все обвинения в насилии над девушкой.

“Я полностью спокоен. Рано или поздно правда станет известна“, - сказал Неймар после допроса.

Напомним, несколько дней назад модель Нажила Триндади заявила, что Неймар изнасиловал ее в одной из гостиниц Парижа. Позже девушка призналась, что секс был по обоюдному согласию, но в процессе Неймар стал применять силу. Кроме того, модель выступила на телевидении с рассказом об инциденте.

Ранее Триндади сообщила о краже планшета с уликами.

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Теги: футбол, вне игры, Неймар, изнасилование
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zemera    14.06.2019, 17:18
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