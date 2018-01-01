Витория Гимараэш хочет включить Додо и Бондаренко в сделку по Каштру

Бывший клуб наставника Шахтера хочет включить в стоимость компенсации двух игроков.

Витория Гимараэш ведет переговоры с руководством Шахтера о компенсации за своего бывшего тренера Луиша Каштру сообщает Record.

Отмечается, что португальский клуб интересуется услугами защитника Валерия Бондаренко и хочет продлить аренду Додо. В связи с этим руководство Витории предложило чемпиону Украины включить в стоимость компенсации Каштру трансфер Бондаренко и пролонгацию аренды бразильца.

Напомним, Бондаренко перешел из Александрии в январе этого года, но принял участие лишь в одном матче за Шахтер.

Додо, в свою очередь, перешел в Шахтер из Куритибы, но был отправлен в Виторию, где в прошлом сезоне провел 11 матчей и забил два гола.

Ранее сообщалось, что бразильский гранд интересуется Додо.