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Экс-капитан МЮ продолжит карьеру в чемпионате Эквадора

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Антонио Валенсия вернулся на родину.
Антонио Валенсия
Антонио Валенсия
Getty Images

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Антонио Валенсия рассказал, где продолжит свою карьеру после ухода из английского клуба.

“Я уже согласовал контракт со своим будущим клубом. Я принял решение вернуться на родину и играть за ЛДУ Кито“, - сообщил венесуэльский футболист.

Отмечается, что презентация футболиста состоится после Кубка Америки.

В сезоне-2018/19 Валенсия отыграл всего шесть матчей за Манчестер Юнайтед из-за травмы.

Ранее сообщалось, что Валенсия может продолжить карьеру в США.

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Теги: футбол, Антонио Валенсия
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Источник: www.eluniverso.com

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