Антонио Валенсия вернулся на родину.

Бывший защитник Манчестер Юнайтед Антонио Валенсия рассказал, где продолжит свою карьеру после ухода из английского клуба.

“Я уже согласовал контракт со своим будущим клубом. Я принял решение вернуться на родину и играть за ЛДУ Кито“, - сообщил венесуэльский футболист.

Отмечается, что презентация футболиста состоится после Кубка Америки.

В сезоне-2018/19 Валенсия отыграл всего шесть матчей за Манчестер Юнайтед из-за травмы.

Ранее сообщалось, что Валенсия может продолжить карьеру в США.