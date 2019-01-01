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Марадона покинул пост главного тренера Дорадоса

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Легендарному аргентинцу требуются срочные операции на плече и колене.
Диего Марадона
Диего Марадона
Getty Images

Именитый аргентинский экс-футболист и тренер Диего Марадона покинул пост наставника мексиканского клуба Дорадос, выступающего во втором дивизионе.

“Спасибо за все, босс. Скорейшего восстановления. Увидимся в скором времени“, - говорится в публикации Дорадоса на страничке в Twitter.

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По информации Yahoo, 58-летний специалист покинул свой пост из-за проблем со здоровьем. Марадоне предстоит сделать операции на плече и колене.

Напомним, Диего Марадона возглавил Дорадос в сентябре 2018-го года, когда те находились во второй половине таблицы. 

Ранее сообщалось, что легендарного Диего Марадону арестовали в аэропорту Буэнос-Айреса, однако позже он опроверг эту информацию.

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Теги: Диего Марадона, Дорадос, Мексика, футбол, должность, тренер
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