Марадона покинул пост главного тренера Дорадоса

Легендарному аргентинцу требуются срочные операции на плече и колене.

Именитый аргентинский экс-футболист и тренер Диего Марадона покинул пост наставника мексиканского клуба Дорадос, выступающего во втором дивизионе.

“Спасибо за все, босс. Скорейшего восстановления. Увидимся в скором времени“, - говорится в публикации Дорадоса на страничке в Twitter.

Juntos sorprendimos al mundo. Demostramos que el fútbol es pasión y corazón.



Con el Diego de Sinaloa, #LaHicimosDeDiez.



¡Gracias por todo, Jefe! ¡Recupérate y nos vemos pronto! 💛 pic.twitter.com/A3g77k3wIM — #ConElPezHastaElFinal (@Dorados) 13 июня 2019 г.

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По информации Yahoo, 58-летний специалист покинул свой пост из-за проблем со здоровьем. Марадоне предстоит сделать операции на плече и колене.

Напомним, Диего Марадона возглавил Дорадос в сентябре 2018-го года, когда те находились во второй половине таблицы.

Ранее сообщалось, что легендарного Диего Марадону арестовали в аэропорту Буэнос-Айреса, однако позже он опроверг эту информацию.