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Артем Кравец может перейти в другой турецкий клуб

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Новичок турецкой Суперлиги Денизлиспор хочет приобрести украинца.
Артем Кравец (в центре)
Артем Кравец (в центре)
kayserispor.org.tr

Нападающий Кайсериспора Артем Кравец в скором времени может стать игроком Денизлиспора.

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Как сообщает Sabah, новичок турецкой Суперлиги в преддверии нового сезона рассчитывает усилить состав команды. Руководство клуба обратило внимание на украинца, который с января 2018-го года выступает в турецком Кайсериспоре.

Действующий контракт нападающего с Кайсериспором рассчитан до июня 2021 года. В минувшем сезоне 30-летний игрок провел 27 поединков в футболке “желто-красных“, забив 8 голов и совершив 1 ассист.

Ранее сообщалось, что турецкий Бешикташ заинтересован в подписании украинца Евгения Коноплянки.

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Теги: Артем Кравец, чемпионат Турции по футболу, футбол, трансфер, вне игры
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