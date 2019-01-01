Артем Кравец может перейти в другой турецкий клуб
Новичок турецкой Суперлиги Денизлиспор хочет приобрести украинца.
Нападающий Кайсериспора Артем Кравец в скором времени может стать игроком Денизлиспора.
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Как сообщает Sabah, новичок турецкой Суперлиги в преддверии нового сезона рассчитывает усилить состав команды. Руководство клуба обратило внимание на украинца, который с января 2018-го года выступает в турецком Кайсериспоре.
Действующий контракт нападающего с Кайсериспором рассчитан до июня 2021 года. В минувшем сезоне 30-летний игрок провел 27 поединков в футболке “желто-красных“, забив 8 голов и совершив 1 ассист.
Ранее сообщалось, что турецкий Бешикташ заинтересован в подписании украинца Евгения Коноплянки.
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