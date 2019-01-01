Мбаппе - самый дорогой игрок мира по версии CIES, Роналду только на 20 месте

Французского футболиста оценивают в 252 млн евро.

Исследовательский центр CIES Football Observatory представил топ-100 самых дорогих футболистов мира.

Список возглавил форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, нападающий Ювентуса Криштиану Роналду оказался лишь на 20-й позиции.

При формировании рейтинга учитывался возраст, позиция, выступления на клубном и национальном уровнях (частота появления на поле и голы), успехи клубов и сборных и уровень чемпионата.

Самые дорогие футболисты мира:

1. Килиан Мбаппе (ПСЖ) – 252,2 миллиона евро

2. Мохамед Салах (Ливерпуль) – 219,6

3. Рахим Стерлинг (Манчестер Сити) – 207,9

4. Лионель Месси (Барселона) – 167,4

5. Джейдон Санчо (Боруссия Д) – 159,4

6. Садьо Мане (Ливерпуль) – 157,8

7. Харри Кейн (Тоттенхэм) – 155,2

8. Роберто Фирмино (Ливерпуль) – 144,2

9. Антуан Гризманн (Атлетико) – 143,8

10. Лерой Сане (Манчестер Сити) – 137,1

20. Криштиану Роналду (Ювентус) – 118,1

Ранее стали известны самые дорогие клубы мира.