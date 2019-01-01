Мбаппе - самый дорогой игрок мира по версии CIES, Роналду только на 20 месте
Исследовательский центр CIES Football Observatory представил топ-100 самых дорогих футболистов мира.
Список возглавил форвард ПСЖ Килиан Мбаппе, нападающий Ювентуса Криштиану Роналду оказался лишь на 20-й позиции.
При формировании рейтинга учитывался возраст, позиция, выступления на клубном и национальном уровнях (частота появления на поле и голы), успехи клубов и сборных и уровень чемпионата.
Самые дорогие футболисты мира:
1. Килиан Мбаппе (ПСЖ) – 252,2 миллиона евро
2. Мохамед Салах (Ливерпуль) – 219,6
3. Рахим Стерлинг (Манчестер Сити) – 207,9
4. Лионель Месси (Барселона) – 167,4
5. Джейдон Санчо (Боруссия Д) – 159,4
6. Садьо Мане (Ливерпуль) – 157,8
7. Харри Кейн (Тоттенхэм) – 155,2
8. Роберто Фирмино (Ливерпуль) – 144,2
9. Антуан Гризманн (Атлетико) – 143,8
10. Лерой Сане (Манчестер Сити) – 137,1
20. Криштиану Роналду (Ювентус) – 118,1
Ранее стали известны самые дорогие клубы мира.
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