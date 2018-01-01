Игрока сборной Алжира исключили из команды за демонстрацию оголенной задницы
Футболист показал свою пятую точку во время стрима своего партнера по команде.
Футболист сборной Алжира Харис Белкебла попал в неприятную историю.
Читай также: Английский клуб финансировался семьей экс-лидера Аль-Каиды Усамы бен Ладена
Вратарь алжирской команды Александр Укиджа вел стрим в Fortnite, а 25-летний Белкебла встал за его спиной и оголил свою пятую точку. Все это происходило в прямом эфире и пользователи Twitch записали это и выложили видео в Сеть.
Тренер национальной команды Джамель Бельмади за такой поступок футболиста отстранил его от сборной за 10 дней до начала Кубка африканских наций.
Ранее сообщалось, что экс-игрока сборной Тринидад и Тобаго Ричарда Роя обвинили в живодерстве.
Полная версия правил