Игрока сборной Алжира исключили из команды за демонстрацию оголенной задницы

Футболист показал свою пятую точку во время стрима своего партнера по команде.

Футболист сборной Алжира Харис Белкебла попал в неприятную историю.

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Вратарь алжирской команды Александр Укиджа вел стрим в Fortnite, а 25-летний Белкебла встал за его спиной и оголил свою пятую точку. Все это происходило в прямом эфире и пользователи Twitch записали это и выложили видео в Сеть.

Тренер национальной команды Джамель Бельмади за такой поступок футболиста отстранил его от сборной за 10 дней до начала Кубка африканских наций.

Ранее сообщалось, что экс-игрока сборной Тринидад и Тобаго Ричарда Роя обвинили в живодерстве.