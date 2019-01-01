Ибрагимович стал самым высокооплачиваемым игроком в MLS

Шведский футболист зарабатывает более 7 миллионов долларов в год в Америке.

Известный нападающий Лос-Анджелес Гэлакси Златан Ибрагимович является самым высокооплачиваемым игроком в истории американской лиги MLS.

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Как сообщает официальный сайт Ассоциации игроков MLS, зарплата шведского футболиста составляет 7,2 миллиона долларов в год. Прежним рекордом лиги была зарплата экс-форварда Торонто Себастьяна Джовинко, который получал 7,1 миллиона долларов.

Второе место по уровню заплаты в американской лиге занимает одноклубник Ибрагимовича мексиканский форвард Джовани дос Сантос (6,5 миллиона). Третьим стал американский полузащитник Торонто Майкл Брэдли (6,43 миллиона).

В текущем сезоне Ибрагимович сыграл за Лос-Анджелес Гэлакси 12 матчей, в которых забил 11 голов и отдал 3 результативные передачи.

Ранее сообщалось, что форварда Лос-Анджелес Гэлакси Златана Ибрагимовича оштрафовали за симуляцию в матче МЛС.