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Агент Де Лигта прокомментировал слухи о переходе своего клиента в ПСЖ

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Мино Райола завил, что новости о переходе футболиста в ПСЖ - очередной фейк.
Маттейс де Лигт
Маттейс де Лигт
Getty Images

Мино Райола, агент защитника сборной Нидерландов и амстердамского Аякса Маттейса де Лигта, высказался по поводу слухов о переходе его клиента в стан ПСЖ.

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“Переход де Лигта в ПСЖ? Да это же классический фейк“ - приводит слова Райолы Goal.

Отметим, что будущее Де Лигта на данный момент неизвестно. Юному футболисту пророчат трансфер в каталонскую Барселону, мадридский Реал и французский ПСЖ.

В минувшем сезоне 19-летний защитник провел за Аякс 57 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.

Ранее сообщалось, что английский Ливерпуль готов вступить в борьбу за игрока Аякса Маттейса де Лигта.

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Теги: Маттейс Де Лигт, ПСЖ, Мино Райола, Аякс, трансфер, футбол, вне игры
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