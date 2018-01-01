Агент Де Лигта прокомментировал слухи о переходе своего клиента в ПСЖ

Мино Райола завил, что новости о переходе футболиста в ПСЖ - очередной фейк.

Мино Райола, агент защитника сборной Нидерландов и амстердамского Аякса Маттейса де Лигта, высказался по поводу слухов о переходе его клиента в стан ПСЖ.

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“Переход де Лигта в ПСЖ? Да это же классический фейк“ - приводит слова Райолы Goal.

Отметим, что будущее Де Лигта на данный момент неизвестно. Юному футболисту пророчат трансфер в каталонскую Барселону, мадридский Реал и французский ПСЖ.

В минувшем сезоне 19-летний защитник провел за Аякс 57 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.

Ранее сообщалось, что английский Ливерпуль готов вступить в борьбу за игрока Аякса Маттейса де Лигта.