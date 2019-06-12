Месси подколол спящего Агуэро

Лионель Месси и Серхио Агуэро находятся в расположении сборной Аргентины.

Форвард и капитан сборной Аргентины Лионель Месси в данный момент находится в расположении национальной команды и готовится к предстоящему Кубку Америки.

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Месси решил подшутить над своим партнером по команде Серхио Агуэро, с которым сейчас живет в одном номере в гостинице. На фото Лионель пьет мате, а Серхио мирно спит на своей кровати.

"Пьем мате вместе с соседом по номеру Серхио Агуэро", - написал Месси на своей страничке в Instagram.

Отметим, что Кубок Америки пройдет в Бразилии с 14-го июня по 7-е июля.

Ранее сообщалось, что сын Лионеля Месси Матео является поклонником мадридского Реала.