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Месси подколол спящего Агуэро

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Лионель Месси и Серхио Агуэро находятся в расположении сборной Аргентины.
Серхио Агуэро и Лионель Месси
Серхио Агуэро и Лионель Месси
Getty Images

Форвард и капитан сборной Аргентины Лионель Месси в данный момент находится в расположении национальной команды и готовится к предстоящему Кубку Америки.

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Месси решил подшутить над своим партнером по команде Серхио Агуэро, с которым сейчас живет в одном номере в гостинице. На фото Лионель пьет мате, а Серхио мирно спит на своей кровати.

"Пьем мате вместе с соседом по номеру Серхио Агуэро", - написал Месси на своей страничке в Instagram.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tomando mates con mi compañero de pieza @10aguerosergiokun

Публикация от Leo Messi (@leomessi)

Отметим, что Кубок Америки пройдет в Бразилии с 14-го июня по 7-е июля.

Ранее сообщалось, что сын Лионеля Месси Матео является поклонником мадридского Реала.

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Теги: Лионель Месси, Серхио Агуэро, сборная Аргентины по футболу, футбол, вне игры, прикол, фото, Instagram
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