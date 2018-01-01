Экс-игрока сборной Тринидад и Тобаго обвинили в живодерстве

Благотворительная организация по защите животных сообщила, что в отношении футболиста началось расследование.

Нападающий сборной Тринидад и Тобаго и индийской НЕРОКИ Ричард Рой был обвинен в том, что съел своего домашнего питомца.

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Как сообщает The Mirror, по версии благотворительной организации по защите животных, Рой съел игуану, которая проживала с ним на протяжении нескольких лет. Отмечается, что по данному делу началось расследование.

По информации источника, после смерти игуаны супруга Роя заявила, что муж намерен ее съесть.

После того, как разгорелся скандал, жена футболиста заявила, что ее слова были просто шуткой.

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"Это была просто шутка. Ко мне не обращался ни один человек. Расследование - это ерунда", - сказала девушка.

Ричард Рой известен по своим выступлениям за сборную Тринидад и Тобаго и шотландский Хэмилтон.

Ранее сообщалось, что фанаты Лестера обвинили клуб в обмане из-за новой гостевой формы.