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Гризманн: Я сам хочу поскорее узнать, где продолжу карьеру

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Француз может покинуть чемпионат Испании.
Антуан Гризманн
Антуан Гризманн
Getty Images

Нападающий Атлетико Антуан Гризманн поделился мыслями касательно своего будущего.

“Вы должны иметь немного терпения, еще рано что-то говорить. Я сам хочу поскорее узнать, где продолжу карьеру. Мне нужно это больше, чем кому-либо другому, но нужно подождать.

Не знаю, останусь ли в чемпионате Испании. Возможно, все станет известно в течении ближайших недель. Пока я просто хочу играть в футбол и получать от него удовольствие“, - цитирует Гризманна Marca.

В сезоне-2018/19 Гризманн провел 48 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 10 голевых передач.

Ранее президент Атлетико раскритиковал решение Гризманна уйти из клуба.

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Теги: футбол, Антуан Гризманн, Атлетико
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Источник: www.marca.com

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