Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Модель, обвинившая Неймара в изнасиловании, заявила, что ее адвокат украл главные улики

Комментариев: 0
Скандальная история набирает новые обороты.
Неймар
Неймар
Getty Images

У модели Нажили Триндади, которая обвинила нападающего ПСЖ Неймара в изнасиловании, пропали главные улики на футболиста.

По информации L’Equipe, девушка считает, что ее адвокат Данило Гарсия является тем самым человеком, который и украл ее планшет с доказательствами вины бразильца. Сообщается, что модель написала на юриста заявление.

"Она сказала, что отследила свой планшет по GPS и нашла его в моем офисе. Мой клиент занимает позицию, полностью противоречащую этике, здравому смыслу и истине. Если бы у меня был этот планшет, я бы с радостью передал его полиции, чтобы усилить ее позицию как жертвы", – сообщил адвокат.

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь