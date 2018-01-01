Модель, обвинившая Неймара в изнасиловании, заявила, что ее адвокат украл главные улики

Скандальная история набирает новые обороты.

У модели Нажили Триндади, которая обвинила нападающего ПСЖ Неймара в изнасиловании, пропали главные улики на футболиста.

По информации L’Equipe, девушка считает, что ее адвокат Данило Гарсия является тем самым человеком, который и украл ее планшет с доказательствами вины бразильца. Сообщается, что модель написала на юриста заявление.

"Она сказала, что отследила свой планшет по GPS и нашла его в моем офисе. Мой клиент занимает позицию, полностью противоречащую этике, здравому смыслу и истине. Если бы у меня был этот планшет, я бы с радостью передал его полиции, чтобы усилить ее позицию как жертвы", – сообщил адвокат.