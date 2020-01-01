Девушка, которая обвинила Неймара в изнасиловании, сообщила о краже планшета с уликами

Адвокат модели может отказаться от сотрудничества с ней.

Адвокат модели, обвинившей Неймара в изнасиловании, может отказаться от работы с ней. Данило Гарсия назвал девушке условия продолжения сотрудничества.

Адвокат будет и дальше представлять интересы Нажилы Триндади только в том случае, если она предоставит доступ ко всем доказательствам против бразильского футболиста, сообщает AS.

Отмечается, что выполнение этих требований затрудняется из-за заявления девушки о краже планшета с уликами.

По информации источника, на гаджете был семиминутный ролик, доказывающий вину бразильца.

Напомним, несколько дней назад модель Нажила Триндади заявила, что Неймар изнасиловал ее в одной из гостиниц Парижа. В качестве оправдания Неймар опубликовал переписку с этой девушкой, за что ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Позже девушка призналась, что секс был по обоюдному согласию, но в процессе Неймар стал применять силу. Кроме того, модель выступила на телевидении с рассказом об инциденте. Отметим, что в Сеть попало видео, на котором пострадавшая бьет Неймара.

Ранее девушка назвала бразильца наркоманом.