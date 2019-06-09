Модель, обвинившая Неймара в изнасиловании, назвала бразильца наркоманом

Девушка заявила, что бразилец делал фотографии, чтобы скинуть друзьям.

Модель Нажила Триндади, которая обвинила Неймара в изнасиловании, дала очередные комментарии о той ночи с бразильцем. В этот раз девушка заявила, что вингер ПСЖ был пьяным и обкуренным. Об этом сообщает Marca.

"Сначала он ударил меня, а после сфотографировал мою избитую задницу. Видимо хотел похвастаться перед друзьями. Он избил и изнасиловал меня. Неймар был пьяным и обкуренным, он сам писал об этом в сообщениях. Он наркоман, жестокий человек. Его нужно отправить в тюрьму. Нет никаких условий, по которым Неймар может оставаться в обществе, поскольку он является для него угрозой", - заявила модель.

Напомним, ранее эта девушка потеряла сознание во время допроса.

Также отметим, что в целях оправдать себя Неймар опубликовал переписку с моделью, за что может понести наказание.