Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Модель, обвинившая Неймара в изнасиловании, назвала бразильца наркоманом

Комментариев: 1
Девушка заявила, что бразилец делал фотографии, чтобы скинуть друзьям.
Неймар
Неймар
Getty Images

Модель Нажила Триндади, которая обвинила Неймара в изнасиловании, дала очередные комментарии о той ночи с бразильцем. В этот раз девушка заявила, что вингер ПСЖ был пьяным и обкуренным. Об этом сообщает Marca.

"Сначала он ударил меня, а после сфотографировал мою избитую задницу. Видимо хотел похвастаться перед друзьями. Он избил и изнасиловал меня. Неймар был пьяным и обкуренным, он сам писал об этом в сообщениях. Он наркоман, жестокий человек. Его нужно отправить в тюрьму. Нет никаких условий, по которым Неймар может оставаться в обществе, поскольку он является для него угрозой", - заявила модель.

Напомним, ранее эта девушка потеряла сознание во время допроса.

Также отметим, что в целях оправдать себя Неймар опубликовал переписку с моделью, за что может понести наказание.

Поделись:
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
гость  (аноним)  09.06.2019, 18:15
Оценка:  0
гость
Сейчас каждый второй такой же.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь