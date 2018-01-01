Переключиться на мобильную версию
Тренды:

Неймар приехал давать показания на инвалидной коляске

Комментариев: 0
Футболист травмировал голеностоп и теперь с трудом передвигается.
Неймар
Неймар
Getty Images

Нападающий сборной Бразилии и французского ПСЖ Неймар прибыл в полицейский участов города Бразилиа, чтобы дать показания по делу об обвинениях в изнасиловании модели Нажилы Триндади.

Читай также: Неймар показал фанатам фото своей опухшей ноги

Как сообщает The Sun, 27-летний футболист прибыл в участок на инвалидной коляске. Накануне бразилец получил травму голеностопа, из-за которой он вынужден пропустить Кубок Америки.

Напомним, несколько дней назад модель Нажила Триндади заявила, что Неймар изнасиловал ее в гостинице 15-го мая. В качестве оправдания Неймар опубликовал переписку с этой девушкой, за что ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Позже девушка призналась, что секс был по обоюдному согласию, но в процессе Неймар стал применять силу. Кроме того, модель выступила на телевидении с рассказом об инциденте.

Отметим, что в Сеть слили видео, на котором пострадавшая бьет Неймара.

Поделись:
Теги: Неймар, Бразилия, футбол, вне игры, обвинения, травма, полиция
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 500 символов
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Реклама

Внутри СПОРТ

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь