Неймар приехал давать показания на инвалидной коляске

Футболист травмировал голеностоп и теперь с трудом передвигается.

Нападающий сборной Бразилии и французского ПСЖ Неймар прибыл в полицейский участов города Бразилиа, чтобы дать показания по делу об обвинениях в изнасиловании модели Нажилы Триндади.

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Как сообщает The Sun, 27-летний футболист прибыл в участок на инвалидной коляске. Накануне бразилец получил травму голеностопа, из-за которой он вынужден пропустить Кубок Америки.

Neymar arrives at police station in wheelchair to be questioned in connection with Paris hotel rape allegation https://t.co/A3iv1RTM7F pic.twitter.com/kVnfj60NI8 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) 7 июня 2019 г.

Напомним, несколько дней назад модель Нажила Триндади заявила, что Неймар изнасиловал ее в гостинице 15-го мая. В качестве оправдания Неймар опубликовал переписку с этой девушкой, за что ему грозит до пяти лет тюрьмы.

Позже девушка призналась, что секс был по обоюдному согласию, но в процессе Неймар стал применять силу. Кроме того, модель выступила на телевидении с рассказом об инциденте.

Отметим, что в Сеть слили видео, на котором пострадавшая бьет Неймара.